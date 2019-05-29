«Челси» стал победителем Лиги Европы

Футбольный клуб «Челси» обыграл «Арсеналом» в финале Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась со счетом 4:1.

Первый мяч был забил только на 49-й минуте, счет открыл нападающий «синих» Оливье Жиру. Удвоил преимущество «Челси» на 60-й минуте испанский форвард клуба Педро Родригес.

Третий гол был забит с пенальти, на этот раз отличился бельгиец Эден Азар.

Единственный гол «канониров» записал на свой счет полузащитник «Арсенала» Алекс Ивоби, исполнив точный удар в дальний угол ворот.

Но буквально через три минуты дубль оформил Эден Азар, который после передачи Оливье Жиру отправил мяч в ворота Петра Чеха - 4:1.

Команда Маурицио Сарри стала победителем Лиги Европы в сезоне 2018/19 и получила путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.