Дочь легенды сборной Италии по футболу сбила машина

В Италии автомобиль наехал на Анжелу Пирло, 13-летнюю дочь бывшего футболиста «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло.

Девочка попала под машину во вторник, 28 мая в центре Турина, сообщает La Stampa. Ее госпитализировали, однако серьезных травм врачи не обнаружили, Анжела Пирло отделалась несколькими ушибами.

Пирло большую часть карьеры выступал за «Милан», дважды выиграл чемпионат Италии и два раза Лигу чемпионов. Кроме того, он выступал за «Интер» и «Ювентус», с которым стал четырехкратным чемпионом Италии, а также играл за американский «Нью-Йорк Сити». В составе национальной сборной итальянец провел 116 матчей и забил 13 голов.

В 2017 году Пирло завершил профессиональную карьеру. В понедельник спортсмен прибыл в Турин ради благотворительного матча.