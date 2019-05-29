Украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали из-за договорных матчей

Украинскую теннисистку Елену Плоскину пожизненно дисквалифицировали за причастность к организации договорных матчей. Об этом говорится на сайте Tennis Integrity Unit - структуры, которая отвечает за борьбу с договорными матчами в теннисе.

По результатам расследования, проведенного TIU, было установлено, что осенью 2016 года Плоскина познакомила другого спортсмена со злоумышленником, который предложил взятку в обмен на согласие обеспечить необходимые результаты матчей. Также 22-летняя теннисистка признана виновной в том, что не докладывала о коррупционной деятельности и со следствием сотрудничать отказалась.

Помимо дисквалификации, Плоскину также оштрафовали на 20 тысяч долларов.

По данным на сайте Женской теннисной ассоциации, в 2014 году спортсменка находилась на 698-м месте в рейтинге.