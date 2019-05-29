Полиция Баку остановила фанатов «Арсенала» в футболках Мхитаряна

В Баку полицейские остановили болельщиков «Арсенала», которые были одеты в футболки с фамилией армянского полузащитника Генриха Мхитаряна. Кадры с места инцидента опубликованы в социальных сетях.

На записи двое болельщиков прогуливались по улицам. В какой-то момент их остановил полицейский и провел с ними беседу. После того, как стражу порядка передали по рации какую-то информацию, он отпустил фанатов «канониров».

Сегодня, 29 мая, в столице Азербайджана состоится финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют «Челси» и «Арсенал». Мхитарян принял решение не ехать в Баку из-за сложных политических отношений между Арменией и Азербайджаном, напоминает Eurosport.