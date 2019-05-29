Хоккеисты сборной Финляндии сломала кубок чемпионата мира
Вероятно, игроки так сильно радовались победе, что в итоге оторвали дно у трофея.
© Видео: leijonatfi , Instagram © Фото: leijonatfi , Instagram
Сборная Финляндии по хоккею, ставшая победителем чемпионата мира в Словакии, сломала кубок чемпионов.
Соответствующие фотографии были опубликованы в Сети. На снимках видно, что у трофея оторвана нижняя часть.
При каких обстоятельствах награда была повреждена, не уточняется.
Напомним, команда финнов обыграла Канаду в финальном матче и стала чемпионом мира по хоккею. Сборная России стала бронзовым призером турнира.