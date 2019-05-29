Праздничный забег в честь 3-летия движения «Юнармия» прошел в Москве
Почти 500 участников пробежали по Аллее Героев в парке Победы на Поклонной горе.
© Видео: ТРК "Звезда"
В Москве состоялся праздничный забег, посвященный трехлетию Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Дистанцию участники выбирали сами: 800 метров или 2 километра. День выдался жарким, поэтому даже самая короткая дистанция оказалась непростой.
В забеге принял участие и лидер движения – Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. все спортсмены награждены медалями и почетными грамотами. Сегодня «Юнармия» насчитывает уже более полумиллиона участников.