Экс-полузащитник сборной России Игорь Денисов завершил карьеру

Бывший полузащитник «Зенита», «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов принял решение уйти из футбола. О том, что спортсмен завершил карьеру, сообщила по его просьбе компания SILA International Lawyers, представляющая интересы футболиста.

«По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует», - цитирует сообщение компании «Спорт-Экспресс».

35-летний спортсмен провел сезон 2018/19 в составе «Локомотива». Футболист выступал за команду с 2016 года. На прошлой неделе игрок расторг контракт с клубом, который был рассчитан до июня 2020 года. По сведениям СМИ, Денисов получил компенсацию, которая составила около 500 тысяч евро. За сборную России футболист провел 54 матча.