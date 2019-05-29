В Минздраве оценили исследование о методах борьбы с брюшным жиром

Исследования об избавлении от брюшного жира и подходы в рамках работы с пожилыми людьми очень эффективны, считает главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Эксперт в интервью RT прокомментировала исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, связанного с риском сердечных заболеваний у пожилых людей. По ее словам, скопление жира у немолодых людей - другого характера.

«Ожирение в пожилом возрасте необычное. Оно сопровождается не только увеличением жировой массы, как у молодых, но и снижением массы мышц. Поэтому иногда его даже называют саркопеническим ожирением», - пояснила гериатр.

По ее мнению, жир вреден, так как продуцирует вещества, вызывающие сердечно-сосудистые заболевания. При этом мышечная ткань помогает вычистить сердечно-сосудистую систему.

«Снижение веса с использованием физических тренировок в рамках физиологических способностей пожилого человека - самый эффективный способ улучшения здоровья», - подытожила Ткачева.

Ученые из в Американского гериатрического общества заявили, что большой живот у мужчин появляется в связи с уменьшением мышечной массы тела. Поэтому эксперты предложили людям старше 50 лет попробовать ряд разработанных ими упражнений.

В течение 10 недель участники три раза в неделю ходили на занятия спортом. Первое время тренировка длилась 18 минут, затем увеличилась до 36 минут. Они делали упражнения в течение 40 секунд, а затем 20 секунд отдыхали. В итоге все занимавшиеся спортом потеряли треть своей жировой массы.