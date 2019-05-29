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Главный тренер «Челси» в бешенстве покинул тренировку команды

Дарья Муромова
01:49 29.05.2019
Маурицио Сарри выразил свое крайнее недовольство неспортивным поведением игроков и в ярости покинул поле.
Главный тренер «Челси» в бешенстве покинул тренировку команды
© Фото: Football on BT Sport, Twitter

Игроки английского футбольного клуба «Челси», защитник Давид Луис и нападающий Гонсало Игуаин, начали спорить во время тренировки перед финальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом», который пройдет сегодня, 29 мая.

В ответ на это главный тренер команды Маурицио Сарри выразил свое крайнее недовольство неспортивным поведением игроков и в ярости покинул поле, периодически выбрасывая и пиная бейсболку в сторону, сообщает BT Sport.

В этом сезоне бразилец Луис сыграл в 36 матчах чемпионата Англии, став автором трех голов, а также сделал две результативные передачи. На счету аргентинца Игуаига пять забитых мячей в 14 матчах.

Финальный матч Лиги Европы «Челси – Арсенал» пройдет в Баку на стадионе «Олимпийский». Начало встречи запланировано на 22.00 по московскому времени.

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