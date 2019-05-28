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Washington Capitals выступил с заявлением по делу Кузнецова

Александра Арсентьева
09:15 28.05.2019
Ранее Кузнецов рассказал, что видео относится к лету прошлого года и было снято в Вегасе, когда Washington Capitals выиграл Кубок Стэнли.
© Видео: Twitter © Фото: Tony Quinn, Icon Sportswire, Globallookpress

Хоккейный клуб Washington Capitals выступил с заявлением по делу нападающего Евгения Кузнецова. Ранее в интернете появилось видео, на котором хоккеист замечен рядом с белым порошком.

«Мы знаем о видео, которое появилось в социальных сетях с Евгением Кузнецовым. В настоящее время занимаемся сбором фактов, и на данном этапе у нас не будет дальнейших комментариев», - цитирует в своем Twitter заявление представителя клуба североамериканский журналист Джей Джей Риган.

Ранее Кузнецов рассказал, что видео относится к лету прошлого года и было снято в Вегасе, когда Washington Capitals выиграл Кубок Стэнли. По его словам, он зашел к знакомым в номер, но вскоре его покинул.

Хоккеист отметил, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медэкспертизу, чтобы это доказать. Как заявил Кузнецов, человек, который опубликовал видео, просто «решил словить хайп» после того, как российская сборная на прошедшем в Словакии чемпионате мира заняла «только» третье место.

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