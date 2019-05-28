Сборная Финляндии вернулась с ЧМ в сопровождении истребителей ВВС

Сборная Финляндии по хоккею вернулась домой с чемпионата мира в сопровождении истребителей ВВС Hawk. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Военные организовали почетное сопровождение соотечественникам от границы страны до аэропорта Хельсинки и поздравили их с чемпионством.

«Два Hawk, раскрашенные в цвета финского флага, сопроводили рейс AY7512 авиакомпании Finnair с хоккеистами на борту в аэропорт Хельсинки-Вантаа», - говорится в сообщении.

Напомним, 26 мая сборная Финляндии по хоккею стала чемпионом мира, обыграв в финале канадских хоккеистов со счетом 3:1. Сборная России стала бронзовым призером, одолев Чехию со счетом 3:2.