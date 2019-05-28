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Игнашевич покинул ЦСКА

Андрей Аркадьев
12:17 28.05.2019
Тренер молодежной команды московского клуба уходит со своего поста.
Игнашевич покинул ЦСКА
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Экс-защитник и бывший капитан футбольного клуба ЦСКА Сергей Игнашевич принял решение покинуть тренерский штаб молодежной команды. Об уходе тренера сообщается на официальном сайте «армейцев». Где продолжит работать спортсмен, не сообщается.

«Мы благодарим Сергея Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере», - говорится в сообщении.

Игнашевич играл в составе ЦСКА с 2004 по 2018 годы. Футболист принял участие в 541 матче, забил в ворота противников 46 мячей и был признан самым результативным защитником в России.

В сезоне-2018/19 Игнашевич входил в штаб молодежного состава, главным тренером которого является Андрей Аксенов.

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