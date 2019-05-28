«Обвинять пока нет оснований»: представитель НХЛ о видео с Кузнецовым и белым порошком

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал телеканалу ESPN ситуацию с видео, на котором хоккеист клуба Washington Capitals и сборной России Евгений Кузнецов запечатлен рядом с белым порошком.

«Я бы поостерегся использовать термин “расследование” потому, что это довольно расплывчатое понятие. Нам нужно отталкиваться от фактов и обстоятельств. Я бы не назвал это формальным расследованием», - сказал Дэйли.

Он заявил, что у него есть много вопросов по сложившейся ситуации.

«Да, он признал, что был в комнате рядом с этим (веществом - прим. ред.), что бы это ни было. Но я не знаю, что это, а он утверждает, что ничего не употреблял. Пока нет оснований его обвинять», - отметил заместитель комиссионера НХЛ.

Ранее Кузнецов рассказал, что видео относится к лету 2018 года, тогда Washington Capitals взял Кубок Стэнли. По словам хоккеиста, он зашел в номер к знакомым, но в скором времени покинул его.

Спортсмен добавил, что наркотики никогда не употреблял и готов пройти медэкспертизу, чтобы это доказать. Кузнецов сказал, что человек, опубликовавший ролик, просто «решил словить хайп» после того, как сборная России на прошедшем в Словакии чемпионате мира заняла третье место.