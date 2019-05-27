Россия поднялась на второе место рейтинга IIHF

Российские хоккеисты, завоевавшие бронзовые медали на чемпионате мира в Словакии, в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) поднялись с третьего места на второе (3640 пунктов).

Лидером остается Канада (3705 очков), уступившая в финале турнира сборной Финляндии со счетом 3:1. Российские спортсмены в матче за третье место переиграли чехов по буллитам.

Действующие чемпионы мира - финны - расположились на третьей позиции с 3615 очками. Четвертое место досталось бывшим обладателям титула - сборной Швеции, имеющей в своем активе также 3615 баллов. Шведам в этом турнире досталось лишь пятое место.

Чемпионат мира по хоккею проходил в Словакии с 10 по 26 мая.