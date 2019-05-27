Новый рекорд: Месси в шестой раз выиграл «Золотую бутсу»

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в шестой раз за свою спортивную карьеру стал лучшим бомбардиром Европы и получил «Золотую бутсу».

В чемпионате Испании аргентинский нападающий забил 36 голов в ворота соперника. Заработав 72 очка, он опередил все в гонке за футбольную награду.

В тройке претендентов на награду также значатся игрок ПСЖ Килиан Мбаппе и футболист «Сампдории» Фабио Квальярелла.

Так, 31-летний Месси стал рекордсменом по числу побед в истории «Золотой бутсы».