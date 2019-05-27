Дзюба опубликовал эмоциональное видео с чемпионского парада «Зенита»

Форвард ФК «Зенит» Артем Дзюба разместил на своей странице в Instagram видео с чемпионского парада по каналам Санкт-Петербурга.

Вместе с командой и тренерами, а также фанатскими судами Дзюба проплыл на теплоходе после матча 30 тура чемпионата России против «Енисея». На кадрах видно, как футболист вместе со своим сыном отправился на праздничную прогулку по каналам города.

Напомним, «Зенит» стал досрочным чемпионом российской премьер-лиги по итогам прошедшего сезона, набрав 58 очков после 27 туров.