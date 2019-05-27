Играли для болельщиков: российские хоккеисты поделилась эмоциями после ЧМ
Российские хоккеисты прокомментировали свою бронзу, которую они завоевали на чемпионате мира-2019 в Словакии.
«В таких матчах всегда приятно выигрывать, даже бронзу», - заявил голкипер национальной команды Андрей Василевский.
По его словам, цель, конечно, была забрать золото. Тем не менее, Василевский похвалил своих товарищей по команде за отлично сыгранные матчи и поздравил всех с победой.
«Каждую игру ты выходишь играть на победу», - рассказал капитан сборной РФ Илья Ковальчук.
«Столько болельщиков было на трибунах. Знаем, что переживали все, смотрели. Мы старались», - добавил он.
В свою очередь нападающий сборной Чехии по хоккею, спортсмен российского происхождения Дмитрий Яшкин отметил, что его команда никак не могла забросить шайбу в ворота соперника.
«У них стоит, наверное, самый лучший вратарь в мире, поэтому, наверное, не получилось», - пояснил хоккеист.
Напомним, сборная России по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира в Словакии, после того как обыграла Чехию в серии послематчевых буллитов.
Журналисты уже включили Андрея Василевского в символическую сборную ЧМ-2019. Кроме того, он признан лучшим голкипером прошедшего в Словакии турнира по хоккею.