«Бились до конца»: сборная России по хоккею вернулась в Москву после ЧМ-2019

В московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет со сборной России, завоевавшей бронзу ЧМ-2019 в Словании. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что спортсмены бились до конца, но «одна шайба так решила».

«Турнир был очень сложный, никогда турниров легких не бывает. Все ребята бились, все хотели выиграть золото. К сожалению, одна шайба так решила. Ребята бились до конца. Спасибо, что приехали встретить команду, мы чувствовали вашу поддержку. На следующий год мы будем первыми», - сказал Третьяк.

Защитник российской сборной Михаил Сергачев заявил, что это был самый лучший турнир на его памяти, поскольку атмосфера в команде была веселой, а организация соревнований – на высшем уровне.

«Настроение отличное. Рады вернуться в Россию, скучали очень. Очень веселым получился турнир, в первую очередь зависит от атмосферы в команде. Это лучший турнир на моей памяти. Все было на высшем уровне», - Михаил Сергачев.

По его словам, сама организация турнира оказалась выше всяких похвал.

«Мы выиграли не то, за чем мы ехали, это понятно. Какой результат есть, такой есть», - добавил нападающий сборной Сергей Андронов.

Напомним, российская сборная стала бронзовым призером ЧМ в Словакии, после того, как обыграла Чехию в серии послематчевых буллитов.