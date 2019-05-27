Овечкин и Малкин станцевали после завоевания бронзы ЧМ-2019

Хоккеисты сборной России зажигательными танцами отметили третье место на Чемпионате мира в нынешнем году.

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (NHL) Washington Capitals и сборной России Александр Овечкин исполнил танец на стуле под песню «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». При этом хоккеист подпевал, демонстрируя знание слов саундтрека советской киноленты.

Центральный нападающий клуба НХЛ Pittsburgh Penguins Евгений Малкин оказался более раскованным, двигаясь под композицию певицы Ирины Аллегровой «Угонщица».

Напомним, сборная России по хоккею стала бронзовым призером ЧМ-2019 в Словакии, уступив команде Финляндии и Канады.