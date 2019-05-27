Решена судьба главного тренера сборной РФ по хоккею после ЧМ

Главный тренер сборной РФ по хоккею Илья Воробьев продолжит работу с командой по действующему контракту. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Российская сборная вчера, 26 мая, в матче за третье место в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2 обыграла команду Чехии и стала бронзовым призером чемпионата мира.

Третьяк отметил, что вся команда должна разобрать совершенные ошибки и в следующем году стать чемпионами мира, пишет РИА Новости.

«Ребята проявили себя и выиграли у чехов, в раздевалке все обмениваются автографами. Конечно, хотели стать чемпионами, но третье место тоже достойный результат. Благодарю болельщиков за поддержку, мы ее чувствовали на протяжении всего турнира», - добавил Третьяк.

Он подчеркнул, что при сегодняшнем уровне мирового хоккея прогнозировать результаты очень сложно – турнир был крайне непредсказуемым.

Напомним, в финале ЧМ, который прошел в Братиславе, сборная Финляндии обыграла Канаду со счетом 3:1, став чемпионом мира.