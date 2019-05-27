В пруду Петербурга нашли изрешеченный пулями автомобиль игрока «Зенита»

Машину волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Петербурге.

Как рассказал источник издания Nevasport, Audi золотистого цвета нашли в Петроградском районе города, в Петровском пруду, на месте работал наряд полиции, который задержал двух молодых людей 24-25 лет.

Волков подал в полицию заявление, но ущерб машине он не может оценить. Известно, что примерная стоимость подаренного за участие в лондонской Олимпиаде автомобиля - 2 миллиона рублей. Машина зарегистрирована в Казани.

За петербургский «Зенит» Волков выступает с 2017 года. Ранее он играл за московское «Динамо», «Газпром-Югра», казанский «Зенит», итальянский «Кунео» и московский «Луч».

В составе российской сборной Волков становился бронзовым и золотым призером Олимпиады, а также серебряным и золотым призером Кубка мира.