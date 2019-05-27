Андрей Василевский вошел в символическую пятерку ЧМ-2019

Вратарь национальной команды по хоккею Андрей Василевский вошел в символическую сборную журналистов на чемпионате мира.

В пятерку лучших, по версии журналистов, также вошли защитники из Чехии и Финляндии Филип Гронек и Микко Лехтонен, чешский и швейцарский форварды Якуб Ворачек и Вильям Нюландер и канадский нападающий Марк Стоун.

Кроме того, Василевский также был признан лучшем вратарем прошедшего турнира, утоняет ТАСС. Лучшим нападающим чемпионата мира в Словакии стал Никита Кучеров.

Напомним, сборная России по хоккею обыграла Чехию в серии послематчевых буллитов и стала бронзовым призером чемпионата мира в Словакии.

Победителем стала Финляндия, а второе место заняли канадские хоккеисты.