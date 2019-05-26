«Они вышли кусаться»: тренер сборной РФ прокомментировал игру с Финляндией

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал игру сборной с Финляндией в полуфинале Чемпионата мира по хоккею.

По его словам, допустил, что игра с командой США в четвертьфинале далась нам легче, нежели чем с финнами.

«Это разные команды. Финны более цепко играли, в обороне все ловили на себя. У Америки талантливая быстрая команда, они тоже хотели играть в атаке. Было ли легче с американцами играть? Возможно», - сообщил Воробьев в интервью интернет-ресурсу Федерации хоккея России.

Тренер российской сборной также прокомментировал игру соперника.

«Они вышли кусаться и биться. Финляндия сыграла хорошо и в защите, и в атаке, играла быстро, почти не делала ошибок, ложились под шайбу практически в каждом моменте по трое. Игра шла до гола, к сожалению, его забили не мы», - сказал он.

Комментируя концовку встречи, тренер сказал, что ожидал от своих подопечных больше бросков в створ.

Напомним, что сборная России по хоккею уступила в полуфинале чемпионата мира команде Финляндии со минимальным счетом. Единственную шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий Марко Антилла.

Сборная Финляндии тем самым вышла в финал мирового первенства, а подопечные Ильи Воробьева поборются за бронзу чемпионата с командой Чехии.

Ранее тренер Канады прокомментировал поражение россиян от финнов.