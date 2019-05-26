«Питер, выше знамя поднимите!»: ФК «Зенит» отметил чемпионство парадом

В Сети опубликовали видео с чемпионского парада ФК «Зенит» в водах Невы в Санкт-Петербурге.

В кадр попали теплоходы, на которых футболисты и тренера отправились на праздничную прогулку по каналам города после матча 30 тура чемпионата России против «Енисея». Видео опубликованы в официальном Twitter «Зенита».

Напомним, команда стала досрочным чемпионом российской премьер-лиги по итогам сезона 2018/19 годов, набрав 58 очков после 27 турниров. 12 мая после домашнего матча с ЦСКА команда Сергея Семака получила чемпионский кубок и золотые медали.