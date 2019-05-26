Тренер Канады прокомментировал поражение россиян от финнов

Сборная Финляндии по хоккею сыграла лучше российской команды в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии. Такое заявление сделал главный тренер канадских хоккеистов Ален Виньо.

«Не удивлен поражению российской сборной от финнов. Это конкурентный турнир. Любая команда может одолеть любую. Сборная Финляндии сегодня была более сильной, поэтому мы проведем игру с ней и это будет трудный матч», - заявил Виньо.

Напомним, сборная России по хоккею уступила в полуфинале команде Финляндии со счетом 0:1, а полуфинальная игра между командами Канады и Чехии завершилась со счетом 5:1 в пользу канадцев.

Таким образом, россияне встретятся с чехами в игре за бронзу чемпионата мира, а сборные Канады и Финляндии сыграют в финале соревнования.