Василевский признан лучшим игроком сборной РФ в матче за бронзу ЧМ

Голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский признан лучшим игроком в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года с национальной командой Чехии.

По ходу трех периодов и овертайма Василевский отразил 48 бросков и пропустил лишь дважды.

Кроме того, российский голкипер сумел отстоять свои ворота в серии послематчевых буллитов.

Ранее стало известно, что сборная России выиграла бронзовые медали чемпионата мира.

Основное время встречи с подопечными Милоша Ржиги закончилось с ничейным счетом - 2:2. В серии послематчевых штрафных бросков более мастеровитые хоккеисты национальной сборной РФ оказались на высоте.

Свои попытки реализовали Никита Гусев и Илья Ковальчук, причем бросок последнего оказался победным.

Судьба золотых медалей чемпионата решится этим вечером в противостоянии сборных Канады и Финляндии.