Сборная России по хоккею стала бронзовым призером ЧМ в Словакии

Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира в Словакии.

В матче за третье место подопечные Ильи Воробьева обыграли чехов.

На игру россияне выходили в статусе фаворитов, так как на групповом этапе уже обыгрывали чехов со счетом 3:0. Однако игра получилась на редкость непростой.

Счет открыл Михаил Григоренко, которому удался мощный кистевой бросок. Буквально в следующей смене чешским игрокам удалось отыграться, а позже и вовсе выйти вперед.

Россияне не прекратили борьбу и постоянно накатывали на ворота соперников, но в решающий момент нападающим не хватало точности при завершении бросков.

Во втором периоде усилиями Артема Анисимова счет удалось сравнять.

Ничейный результат продержался до финальной сирены, которая возвестила о завершении основного времени и начале овертайма.

В дополнительное время соперники имели отличные шансы завершить матч, но голкиперы в этот вечер были на высоте.

В серии послематчевых буллитов удачливее оказались россияне. Свои буллиты реализовали капитан команды Илья Ковальчук и Никита Гусев, в то время как чешские хоккеисты не смогли забросить ни разу.