В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал его
Игроки пропустившей команды тщетно пытались убедить судью отменить взятие ворот. Арбитр своего решения не изменил.
© Видео: HarkemaseBoys, twitter
Курьезный случай произошел на матче заключительного тура высшей лиги любительского футбола Голландии.
Главный арбитр матча между клубами «Хоек» и «Харкемасе Бойз» забил мяч в ворота и засчитал его.
Справедливости ради стоит отметить, что забивал не столько судья, сколько нападающий команды «Хоек». После его многочисленных ударов мяч отскочил от ноги арбитра за линию ворот.
Видео голевого момента с участием судьи размещено на официальной странице футбольного клуба в Twitter.
Игроки пропустившей команды возмутились решением главного арбитра и долго уговаривали его отменить взятие ворот.
Однако судья остался непреклонен. Возможно, в детстве он грезил о большом футболе и видел себя в роли форварда.