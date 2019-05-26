В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал его

Курьезный случай произошел на матче заключительного тура высшей лиги любительского футбола Голландии.

Главный арбитр матча между клубами «Хоек» и «Харкемасе Бойз» забил мяч в ворота и засчитал его.

Справедливости ради стоит отметить, что забивал не столько судья, сколько нападающий команды «Хоек». После его многочисленных ударов мяч отскочил от ноги арбитра за линию ворот.

Видео голевого момента с участием судьи размещено на официальной странице футбольного клуба в Twitter.

Игроки пропустившей команды возмутились решением главного арбитра и долго уговаривали его отменить взятие ворот.

Однако судья остался непреклонен. Возможно, в детстве он грезил о большом футболе и видел себя в роли форварда.