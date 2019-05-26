Стало известно итоговое положение команд по итогам ЧР по футболу сезона 2018/19 годов.

Столичный футбольный клуб ЦСКА разгромил самарскую команду «Крылья Советов» и занял четвертое место. Игрок команды победителей Федор Чалов, занимающий позицию нападающего, признан лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги сезона 2018/19. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 6:0.

В свою очередь, «Краснодар» завоевал бронзу, «Локомотив» после победы над «Уфой» занял второе место, а победителем первенства стал петербургский «Зенит», причем досрочно.

Церемония награждения состоялась после матча «сине-бело-голубых» с представителями ЦСКА. В награждении приняли участие президент РПЛ Сергей Прядкин, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Не остался без внимания и главный тренер команды Сергей Семак, без которого громкая победа не случилась бы.