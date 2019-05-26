Сборная России по хоккею играет в матче за бронзу ЧМ с командой Чехии

Начался заключительный период в игре за бронзовые медали ЧМ по хоккею в Словакии.

Перерыв.

Гол! В первой же смене Артем Анисимов сравнивает счет. Счет 2:2.

Стартовал второй период во встрече сборных России и Чехии на ЧМ по хоккею.

В игре сборных России и Чехии перерыв. Счет 2:1 в пользу наших соперников.

Под занавес первого периода Доминик Кубалик выводит свою сборную вперед. Счет 2:1 в пользу Чехии.

Буквально в следующей атаке Михаил Ржепик сравнивает счет - 1:1.

Гол! Михаил Григоренко открывает счет. 1:0. Россия впереди.

Игра началась. Первый период. Счет 0:0.

В эти минуты в Словакии решается судьба бронзовых медалей чемпионата мира по хоккею.

В матче за третье место играют сборные России и Чехии. Подопечные Ильи Воробьева накануне проиграли финнам в полуфинале со счетом 0:1, а чехи не смогли ничего противопоставить канадцам, уступив 5:1.

На групповой стадии турнира россияне уже обыгрывали чешских хоккеистов. Тогда нашим игрокам удалось забросить три шайбы в ворота команды Милоша Ржиги.

Однако статистика личных встреч двух команд говорит в пользу наших соперников.

До сегодняшнего вечера в рамках международных турниров сборные встречались двадцать раз. Россияне победили в девяти играх, чехи праздновали успех в десяти. Одна встреча завершилась вничью.