Сборная России по хоккею играет в матче за бронзу ЧМ с командой Чехии
Начался заключительный период в игре за бронзовые медали ЧМ по хоккею в Словакии.
Перерыв.
Гол! В первой же смене Артем Анисимов сравнивает счет. Счет 2:2.
Стартовал второй период во встрече сборных России и Чехии на ЧМ по хоккею.
В игре сборных России и Чехии перерыв. Счет 2:1 в пользу наших соперников.
Под занавес первого периода Доминик Кубалик выводит свою сборную вперед. Счет 2:1 в пользу Чехии.
Буквально в следующей атаке Михаил Ржепик сравнивает счет - 1:1.
Гол! Михаил Григоренко открывает счет. 1:0. Россия впереди.
Игра началась. Первый период. Счет 0:0.
В эти минуты в Словакии решается судьба бронзовых медалей чемпионата мира по хоккею.
В матче за третье место играют сборные России и Чехии. Подопечные Ильи Воробьева накануне проиграли финнам в полуфинале со счетом 0:1, а чехи не смогли ничего противопоставить канадцам, уступив 5:1.
На групповой стадии турнира россияне уже обыгрывали чешских хоккеистов. Тогда нашим игрокам удалось забросить три шайбы в ворота команды Милоша Ржиги.
Однако статистика личных встреч двух команд говорит в пользу наших соперников.
До сегодняшнего вечера в рамках международных турниров сборные встречались двадцать раз. Россияне победили в девяти играх, чехи праздновали успех в десяти. Одна встреча завершилась вничью.