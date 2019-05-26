Жена Овечкина осудила российских болельщиков за реакцию на проигрыш сборной на ЧМ по хоккею

Анастасия Шубская, жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина, заявила, что часть болельщиков национальной команды якобы всегда хочет «облить их грязью», если случилось поражение. Об этом она сообщила в своем Instagram.

В частности, супруга Овечкина отметила разницу между частью болельщиков российской хоккейной сборной и клубов НХЛ.

«Для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно облить всех грязью, тогда как болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах», - сообщила Шубская.

Вместе с тем она призвала гордиться российскими хоккеистами, которые «являются кумирами» для миллионов людей в мире и служат примером для молодых. Супруга Овечкина призвала «достойно принимать поражение», а также ценить чужой труд.

В субботу, 25 мая, сборная России в полуфинале чемпионата мира по хоккею уступила победу команде Финляндии. Игра закончилась со счетом 1:0. При этом автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий финского «Йокерита» Марко Анттила. Теперь россиянам предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.