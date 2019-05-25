Определился соперник РФ в матче за бронзу ЧМ по хоккею

В матче за третье место на чемпионате мира по хоккею в Словакии сборная Россия сыграет с командой Чехии. Игра состоится 26 мая в 16.45 по московскому времени.

Сборная Чехии в полуфинале уступила сборной Канады со счетом 5:1. Таким образом, Канада прошла в финал, где встретится с командой Финляндии. Судьба бронзовой медали турнира решится в ходе встречи России и Чехии. Стоит отметить, что команды уже сражались на групповом этапе, и сборная РФ одержала уверенную победу со счетом 3:0.

Первая шайба залетела в чешские ворота уже в дебюте встречи. Во втором периоде «кленовые листья» упрочили свое преимущество. Чехи дважды играли в большинстве и совершали отчаянные контратаки, однако не преуспели.

Решающим стал третий период, в котором игроки сборной Канады поставили окончательную точку в игре. Заброшенной чехами шайбы для выхода в финал оказалось недостаточно.

Ранее стало известно, что сборная Российской Федерации уступила Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Россияне так и не сумели отыграться после единственной пропущенной шайбы.