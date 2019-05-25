Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
Сборная России по хоккею уступила в полуфинале команде Финляндии со счетом 0:1.
Единственную шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий Марко Антилла.
Сборная Финляндии вышла в финал мирового первенства, а подопечные Ильи Воробьева поборются за бронзу чемпионата.
На протяжении всех трех периодов шла равная борьба. Сборная Финляндии действовала вязко в обороне, периодически уходя в контратаки. В таких случаях команду спасал голкипер россиян Андрей Василевский.
У лидеров нашей сборной в этот вечер не получалось ничего. За две минуты до финальной сирены Илья Воробьев снял вратаря, и «Красная машина» вшестером, но с пустыми воротами осуществила последний натиск.
Однако финны выдержали. Теперь команда Суоми сыграет в финале чемпионата мира.
Золотые медали скандинавы разыграют с победителем пары Канада - Чехия. Этот матч состоится сегодня вечером.
Финал чемпионата мира пройдет в Братиславе завтра.