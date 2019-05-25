Сборная России по хоккею играет в полуфинале ЧМ с командой Финляндии

Встреча завершилась победой сборной Финляндии со счетом 1:0.

Сборная Финляндии открывает счет. Шайба на счету Марко Антиллы.

В Братиславе стартовал заключительный период встречи России и Финляндии. Счет 0:0.

Второй период подошел к концу. Счет ничейный - 0:0. Перерыв.

Начался второй период. Счет 0:0.

В первом периоде никому из соперников отличиться не удалось. Счет ничейный - 0:0. Перерыв.

Игра началась. Счет 0:0.

Сегодня сборная России по хоккею встречается с командой Финляндии. В этом противостоянии определится первый финалист чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Ледовая схватка проходит на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.

До этого «Красная машина» и команда Суоми встречались в рамках международных первенств двадцать раз. Россияне праздновали победу в одиннадцати встречах, в восьми победили финны, одна игра завершилась ничейным результатом.

Путь соперников к полуфиналу был разным. Подопечные Ильи Воробьева ураганом пронеслись по групповому этапу, не позволив ни разу усомниться в своем тотальном преимуществе.

Последовательно были повержены сборные Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции с разницей заброшенных и пропущенных шайб 36:7.

В четвертьфинале российской команде противостояла амбициозная и непредсказуемая сборная США. Игра получилась напряженной и завершилась минимальной победой Ковальчука и компании со счетом 4:3.

Финским хоккеистам групповой тур дался не в пример сложнее. Начав с сенсационной победы над Канадой, скандинавы дважды оступились, сначала проиграв в овертайме всем тем же американцам, а потом неожиданно склонив клюшки в противостоянии с Германией.

Свое право встретиться со сборной России финны заслужили в четвертьфинальном матче со шведами.

«Тре Крунур» были вынуждены капитулировать в самом конце. Бесстрастное табло зафиксировало победу «сине-белых» в овертайме со счетом 5:4.