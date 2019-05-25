«Подготовлены как никогда»: эксперты дали прогноз на матч Россия - Финляндия на ЧМ-2019 по хоккею

Российская сборная встретится сегодня в матче полуфинала чемпионата мира по хоккею - 2019 со сборной Финляндии. Большинство экспертов убеждены, что подопечным Ильи Воробьева удастся одержать победу и выйти в финал мирового первенства.

Так, по мнению прославленного российского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира Вячеслава Фетисова, в настоящее время на чемпионате мира нет команды, способной противостоять «Красной машине».

«Ожидания самые радостные, команда играет хорошо. Очень достойно представляет лучшие традиции нашего хоккея. Ожидания - одни победы, я не думаю, что (Россию - прим. ред.) в Братиславе сейчас кто-то способен обыграть. Поэтому хочу пожелать удачи ребятам, вся страна сейчас смотрит», - заявил Фетисов в разговоре со «Звездой».

На этом турнире российская команда показывает стопроцентный результат. Наша команда одержала уверенную победу во всех матчах из восьми, а групповой этап чемпионата россияне преодолели с общей разницей шайб 36:7.

По словам члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженного тренера России Дмитрия Свищева, в настоящее время российская команда находится в отличной форме, хотя он и признает, что предстоящий матч с Финляндией не будет простым.

«Только победа! Матч будет непростой, хотя можно сказать, что "Красная машина" сейчас подготовлена как никогда. Мы восхищаемся нашей командой, нашими спортсменами. Поэтому буду считать, что матч будет очень красивый, непростой, но просто уверен в нашей победе», - заявил Свищев.

На мировом первенстве финны выступают немногим хуже россиян. У Суоми на счету всего два поражения в восьми встречах - от США и Германии.

Между тем букмекеры считают уверенным фаворитом предстоящей встречи российскую сборную. На победу «Красной машины» коэффициент составляет 1,4, финнов - 5,5. Ничья же оценивается в 5,7.

Встреча Россия - Финляндия пройдет сегодня в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы и начнется в 16:15 по московскому времени. В другом полуфинале чемпионата мира сыграют Канада и Чехия, начало в 20:15 по Москве.

Игры за третье место и финал пройдут уже завтра, 26 мая.