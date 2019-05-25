«Это просто я откаталась»: выступление Медведевой в Японии прервало землетрясение

В японской префектуре Тиба произошло землетрясение, которое прервало ледовое шоу Fantasy On Ice. Его участниками были российские фигуристы: олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также двукратные чемпионы Игр Евгений Плющенко и Юдзуру Ханю, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и другие.

Уточняется, что магнитуда толчков составила 5,1 балла. Однако опасности цунами нет.

Кадры с места опубликовала на своей странице в Instagram Медведева. В шутку она отметила, что это произошло после того, как она выступила в программе.

Однако на самом деле шоу было приостановлено, когда выступал Плющенко. После перерыва выступление фигуристов продолжится.