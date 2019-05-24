Ковальчук рассказал подробности хоккейного матча против команды США

Российские хоккеисты вышли в полуфинал чемпионата мира в Словакии, в сложнейшем матче одолев сборную США. Это была пока что самая трудная игра для нашей команды на турнире. Хотя начали превосходно - 2:0 после первого периода благодаря точным броскам Никиты Гусева и Михаила Сергачева.

Но после перерыва американцы воспряли духом. Едва ли не каждую минуту команды обменивались опасными моментами. США догоняли - мы снова отрывались. И в итоге преимущество удержали - 4:3.

Победной для нашей сборной стала шайба нападающего московского ЦСКА - Михаила Григоренко.

«Сами себе придумали чуть-чуть проблем. Первый период очень хорошо играли - надо было продолжать в том же духе. Но сели, стали играть от обороны непонятно почему - такого задания не было. Поэтому пропустили гол и уже потом началась нервная игра. Но в третьем периоде здорово сыграли, забили важные голы», - рассказал «Звезде» капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук.

Главный тренер российских хоккеистов Илья Воробьев сообщил, что другой игры от своих подопечных он не ждал.

«Там очень талантливая команда с очень хорошим составом, которая может тоже из полмомента сделать гол. Идем дальше, готовимся дальше», - сказал он.

Полуфинал уже завтра. Нас ждет встреча со сборной Финляндии, которая в овертайме сломила шведов. В другом матче сыграют команды Канады и Чехии.