Останкинская башня окрасилась в триколор после победы РФ над США

Останкинская телебашня в Москве окрасилась в цвета российского триколора. Это произошло ночью после впечатляющей победы сборной России над США в рамках Чемпионата мира по хоккею в Словакии.

Встреча сборных произошла 23 мая. В ходе упорной борьбы россияне смогли вырвать победу и закончить игру со счетом 4:3. Это восьмая победа сборной РФ на чемпионате. Национальная команда не потерпела ни одного поражения за восемь игр.

После победы над США Россия прошла в полуфинал турнира, где встретится с Финляндией. Финны сумели пройти в полуфинал, одержав победу над Швецией. Сборные не смогли выявить сильнейшего в основное время и ушли в овертайм со счетом 4:4. В дополнительное время сборная Финляндии сумела довести счет до 5:4.