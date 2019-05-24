Министр спорта РФ сообщил о восстановлении статуса РУСАДА

Министр спорта России Павел Колобков сделал заявление касательно работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Политический деятель отметил, что выполнены все поставленные перед ним условия, а отношения с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) установлены на нормальном рабочем уровне.

Статус соответствия РУСАДА мировому антидопинговому кодексу также, по словам министра, сохранен. Колобков подчеркнул, что это произошло, несмотря на невыполнение в установленные сроки требования WADA о предоставлении доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

«На сегодняшний день все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций», - заявил Колобков в интервью РИА Новости.

Министр отметил, что следующим шагом в работе должно стать «восстановление реноме лаборатории».

Ранее сообщалось, что WADA завершило работу в Московской антидопинговой лаборатории. Специалисты Всемирного антидопингового агентства заявили о завершении работы по извлечению базы данных московской лаборатории. Соответствующее сообщение было размещено пресс-службой организации.