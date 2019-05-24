Санкт-Петербург примет ЧМ-2023 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Петербурге. Такое решение принял конгресс Международной хоккейной федерации.

На нынешнем мировом первенстве в Братиславе россияне накануне в тяжелом мачте обыграли команду США со счетом 4:3 и вышли в полуфинал. Там предстоит встреча с финнами, которые одержали победу над сборной Швеции.

Хоккеисты сборной России на этом турнире показывают стопроцентный результат, одержав восьмую победу в восьми играх.

Групповой этап чемпионата россияне преодолели с общей разницей шайб 36:7, а голкиперы Андрей Василевский и Александр Георгиев оформили на двоих четыре шатаута.