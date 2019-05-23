Сборная России одолела команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею обеспечила себе участие в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии. Сегодня вечером россияне обыграли команду из США со счетом 4:3.

Игра проходила на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе при полных трибунах.

Подопечные Ильи Воробьева не стали откладывать дело в долгий ящик и уже на второй минуте встречи Никита Гусев зажег красный свет за спиной американского вратаря Кори Шнайдера.

На исходе первой двадцатиминутки Михаил Сергачев точным броском увеличил преимущество «красной машины», умело реализовав лишнего.

На старте второго периода игроки сборной США смогли отквитать одну шайбу. Отличился Брэди Шэй, которому удался бросок с рикошетом от конька защитника.

Воодушевленные соперники ринулись сравнивать счет и обрушили на ворота Василевского шквал атак.

Период прошел в обоюдных выпадах, в которых блистал поймавший кураж Кори Шнайдер.

В начале заключительного игрового отрезка соперники устроили голевую перестрелку.

В составе нашей команды отличились Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. Шайба последнего оказалась победной.

Хоккеисты сборной России на этом турнире показывают стопроцентный результат, одержав восьмую победу в восьми играх.

Групповой этап чемпионата россияне преодолели с общей разницей шайб 36-7, а голкиперы Андрей Василевский и Александр Георгиев оформили на двоих четыре шатаута.