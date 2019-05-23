Путин вручил главе FIFA орден Дружбы за вклад в подготовку ЧМ-2018 по футболу

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к участию в проектах по развитию футбола во всем мире. Об этом он сказал в Кремле во время встречи с главой FIFA Джанни Инфантино.

Президент также поздравил его с государственной наградой - орденом Дружбы, который Инфантино получил за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

Во время церемонии в Екатерининском зале Кремля государственные награды также получили артисты, деятели науки, образования, здравоохранения. Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко Владимир Путин вручил орден Андрея Первозванного. Среди награжденных также ректор МГУ Виктор Садовничий, космонавт Федор Юрчихин, народный артист Николай Цискаридзе - всего более тридцати человек.