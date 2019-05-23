Назван состав сборной России по хоккею на матч с командой США

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с командой США. Тренерский штаб выбрал сочетания игроков, которые выйдут на лед в четвертьфинальном матче.

В игре примут участие все ключевые игроки «Красной машины». Подробный состав и сочетания игроков указаны на командной странице в Twitter.

© russiahockey, twitter

Игра за право выхода в полуфинал мирового первенства начнется в 17:15 по московскому времени.

Российские игроки уже прибыли на арену имени Ондрея Непелы в Братиславе и готовы дать бой «звездно-полосатой» дружине.

У соперника накануне ключевого матча не все в порядке с составом. Накануне стало известно, что двое нападающих - Дилан Ларкин и Дерек Райан - не смогут принять участие в матче из-за травм.

Об этом сообщает RT со ссылкой на осведомленный источник.