Отстраненные секунданты Нурмагомедова выйдут в октагон раньше истечения наказания

Российский боец ММА и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил о пересмотре наказания, вынесенного Атлетической комиссией Невады в отношении его партнеров по команде после массовой драки на UFC 229.

Россиянин опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал, что комиссия сократила вынесенное наказание на 35 суток. Таким образом, товарищ Нурмагомедова Зубайра Тухугов и брат Абубакар теоретически смогут принять участие в турнире UFC 242 в Абу-Даби, где самому Хабибу предстоит защитить чемпионский титул в бою с американцем Дастином Порье.

Напомним, причиной отстранения россиян от боев стала массовая драка с их участием после победы Нурмагомедова над эпатажным ирландцем Конором Макгрегором. После финального гонга Хабиб выпрыгнул из клетки в зрительный зал, чтобы подраться с членами команды противника; их растащила охрана, но в этот момент уже и в октагоне началось массовое противостояние противоборствующих сторон. В результате Нурмагомедов-старший был дисквалифицирован на девять месяцев со штрафом в 500 тысяч долларов, а его младший брат и их одноклубник - на один год со штрафами в 25 тысяч долларов каждый.