Емельяненко грозит уголовная статья после ДТП

Бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко грозит уголовная статья за оскорбление представителя власти.

Скандальный спортсмен попал в серьезную аварию на Вокзальной улице в Кисловодске, в результате которой были повреждены два автомобиля. Как сообщили в МВД, Емельяненко проигнорировал требования сотрудников полиции. Когда стражи порядка попытались применить силу по отношению к спортсмену, тот начал сопротивляться.

Видео с задержанием Емельяненко появилось в Сети. На нем слышно, как боец смешанных единоборств обзывает полицейских.

За оскорбление представителей власти спортсмену предъявлены обвинения по статье 319 УК РФ, сообщает Чемпионат.com. Сейчас он находится в отделении полиции, где ему изберут меру пресечения.

В мае 2015 года Емельяненко был приговорен к 4,5 годам тюрьмы и штрафу в 50 тысяч рублей за совершение насильственных действий сексуального характера и похищение паспорта потерпевшей. Через год он был выпущен на свободу по УДО.