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Скандал с австрийскими лыжниками: чем переливание крови опасно для спортивного сообщества

Александр Кузмак
16:59 12.03.2019
Манипуляции с переливанием крови очень тяжело обнаружить
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jiri Hubatkaimage BROKER.com, Globallookpress

Спортивный обозреватель Александр Кузмак прокомментировал скандал, разразившийся на чемпионате мира по лыжным видам спорта, где спортсмены сборных Австрии, Казахстана и Эстонии были задержаны по подозрению в переливании собственной крови. Этот процесс называется аутогемотрансфузией, он входит в список запрещенных манипуляций WADA. Переливание собственной крови в спортивной среде считается допингом.

В программе «Сегодня утром» на «Звезде» Кузмак объяснил, почему манипуляции с кровью сложно обнаружить.

«Здесь идет вечная борьба полицейского и вора. Речь о кровяном допинге, который крайне трудно обнаружить. Изменения в составе крови, насколько я знаю, можно обнаружить только через 15 дней после переливания. А если оно сделано по ходу турнира, то человек выигрывает, уходит в тень, и потом попробуй найди его и попробуй докажи. Это все крайне трудно. И в этой ситуации пока преимущество на стороне жуликов», - рассказал Кузмак.

Спортивный обозреватель также предположил, что спортсменов, попавшихся на переливании крови, ждет долгая дисквалификация.

«Постольку поскольку это безусловное нарушение, то, скорее всего, их ждут длительные сроки дисквалификации», - выразил свое мнение Кузмак.

В то же время, отметил эксперт, открытым остается вопрос о том, насколько широко распространилось влияние криминальной группировки, помогавшей спортсменам с переливанием крови.

«Здесь весь вопрос в том, насколько развитой и разветвленной окажется эта сеть. Потому что нам ничего не сказали. Нам лишь сказали, что она действует всего пять лет, что в разных странах в разных видах спорта что-то подобное существует, что переливали многим. Доказательства будет крайне трудно добыть. Здесь нужны свидетельские показания», - сказал обозреватель.

Ранее полиция Австрии совершила рейд на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде. Спортсменов прямо перед состязанием застали за переливанием крови. Ими оказались представители Австрии, Казахстана и Эстонии. Как сообщают местные СМИ, около 60 спортсменов могли пользоваться услугами подпольных лабораторий, которая занималась переливанием крови.

WADA включило аутогемотрансфузию в список запрещенных для спортсменов манипуляций из-за ее эффекта. За несколько недель до стартов атлет сдает кровь. Она хранится до соревнований. Непосредственно перед состязаниями спортсмен переливает ее себе обратно. Объем крови увеличивается, но организм дополнительную жидкость выводит, оставляя лишь красные кровяные тельца. Переливание позволяет искусственно повысить гемоглобин и улучшить снабжение тканей кислородом. По данным специалистов, такая манипуляция приводит к приросту выносливости атлета до 15%.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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