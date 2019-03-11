Российская фигуристка оценила шансы сборной страны на чемпионате мира в Японии

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в японском городе Сайтама 20 марта. В этом году Россия на турнире представляет сильнейшую сборную. Наши фигуристы претендуют на медали во всех дисциплинах. Но самая ожесточенная борьба развернется в женском одиночном катании.

Отправиться в Японию на турнир посчастливится Софье Самодуровой, Алине Загитовой и Евгении Медведевой. На выступление на чемпионате мира также претендовали Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова, но они оказались в запасном составе.

Фигуристка, тренер по фигурному Катанию Катарина Гербольдт оценила шансы россиян на чемпионате мира в Японии.

«Впервые за долгое время в каждом виде мы можем претендовать на медали. И ребята, в принципе, стабильно катаются. Я знаю, что все готовятся к чемпионату мира, и я думаю, что мы увидим хороший результат», - предположила Гербольдт на ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда».

В мужском одиночном катании от России выступят Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда. В парном катании страну представят Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, а в танцах на льду - Александра Степанова - Иван Букин и Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

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