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Медведева или Туктамышева: кто из фигуристок отправится на чемпионат мира

12:40 27.02.2019
Спортивный обозреватель Сергей Дадыгин рассказал, кто из фигуристок может отправиться на чемпионат мира в японскую Сайтаму.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: x99, ZUMAPRESS.com, Naoki Nishimura, FLO, Globalllook

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева оказались в запасном составе сборной России на чемпионате мира. По предварительным данным, в японской Сайтаме выступят Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова. Спортивный обозреватель ИД «Комсомольская правда» Сергей Дадыгин считает, что включение двух именитых фигуристок в запасной состав - это попытка Федерации фигурного катания России создать интригу.

«Это интрига Федерации фигурного катания России. Сколько я себя помню, а я давно уже слежу за фигурным катанием, без интриг не бывает... То, что сейчас возникла такая интрига, очень хорошо для фигурного катания. Все обсуждают. Это подогревает интерес», - отметил эксперт в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

Сергей Дадыгин предполагает, что Елизавету Туктамышеву включат в основной состав мирового турнира, так как этот сезон оказался для фигуристки лучшим за последние четыре года.

«Если она не поедет на чемпионат мира, это будет моральное преступление против фигуристки, которая проводит свой лучший сезон за последние четыре года. И федерация это должна понимать», - пояснил он.

В то же время спортивный обозреватель предположил, что и Евгении Медведевой позволят выступить на чемпионате мира. Дадыгин не исключил, что попавшая в основной состав сборной Алина Загитова возьмет небольшую передышку и пропустит турнир.

«Мы наверняка станем свидетелями еще некоторых сюрпризов. Я думаю, что поедет Евгения Медведева. И она, в общем-то, всей своей карьерой заслужила, чтобы ей дали шанс поехать на чемпионат мира. Мне кажется, что в составе будет и Елизавета Туктамышева. И стоит вопрос, кто будет третьим. Не послать действующую чемпионку Европы Софью Самодурову будет очень странно. То есть это означает обидеть девочку, которая в этом сезоне выступает просто великолепно. Не послать Алину Загитову - действующую олимпийскую чемпионку - тоже вроде бы странно. Но эксперты говорят о том, что, может быть, будет как раз на пользу самой Алине, если она пропустит чемпионат мира», - рассказал Дадыгин.

Накануне Международный союз конькобежцев (ИСУ) опубликовал на своем официальном сайте список фигуристов, которые вошли в заявку сборных команд своих стран для участия в чемпионате мира. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) включила в основной состав действующую олимпийскую чемпионку Алину Загитову, чемпионку Европы Софью Самодурову и занявшую четвертое место на ЧЕ  Станиславу Константинову.

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