Колобков заявил о выполнении Россией всех обязательств по проведению соревнований

Россия всегда выполняет обязательства по проведению турниров на своей территории, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Напомним, сегодня исполком WADA принял решение об отстранении российских спортсменов на четыре года от участия в международных спортивных мероприятиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

«Этап Гран-при по фигурному катанию сохранится и будет проводиться в России. Решение WADA распространяется только на чемпионаты мира, даже не на чемпионаты Европы. Санкции еще должны вступить в силу», - подчеркнул Колобков.

Он добавил, что по ряду соревнований уже есть соглашения, а многие федерации интересуются Россией не только как привлекательным местом для проведения спортивных мероприятий, но и деловых встреч.

«По всем чемпионатам мира подписаны соглашения, есть обязательства двух сторон. По ряду чемпионатов мира уплачены взносы, еще по ряду уже началась подготовка», - отметил министр.

Говорить о вступлении в силу этих санкций пока рано, заключил Колобков, пишет РИА Новости.