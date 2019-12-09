Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Колобков заявил о выполнении Россией всех обязательств по проведению соревнований

Дарья Муромова
19:59 09.12.2019
Он добавил, что по ряду соревнований уже есть соглашения, а многие федерации интересуются Россией не только как привлекательным местом для проведения спортивных мероприятий, но и деловых встреч.
Колобков заявил о выполнении Россией всех обязательств по проведению соревнований
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Россия всегда выполняет обязательства по проведению турниров на своей территории, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Напомним, сегодня исполком WADA принял решение об отстранении российских спортсменов на четыре года от участия в международных спортивных мероприятиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

«Этап Гран-при по фигурному катанию сохранится и будет проводиться в России. Решение WADA распространяется только на чемпионаты мира, даже не на чемпионаты Европы. Санкции еще должны вступить в силу», - подчеркнул Колобков.

Он добавил, что по ряду соревнований уже есть соглашения, а многие федерации интересуются Россией не только как привлекательным местом для проведения спортивных мероприятий, но и деловых встреч.

«По всем чемпионатам мира подписаны соглашения, есть обязательства двух сторон. По ряду чемпионатов мира уплачены взносы, еще по ряду уже началась подготовка», - отметил министр.

Говорить о вступлении в силу этих санкций пока рано, заключил Колобков, пишет РИА Новости.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.12.2019, 09:41
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем подписания договора о Союзном государстве
Дата09.12.2019, 00:00
Россия создаст в Арктике противовоздушный купол из С-400
Дата09.12.2019, 13:37
Россия обратится в спортивный арбитраж в Лозанне для обжалования решения WADA
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата09.12.2019, 12:29
Шойгу: доля современного вооружения в ВС РФ будет доведена до 70%
Дата08.12.2019, 20:50
Непокорный КВ: как пятеро танкистов трое суток отбивались от немцев подо Ржевом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:59 Спорт
Колобков заявил о выполнении Россией всех обязательств по проведению соревнований
19:30 В стране и мире
В ПФР назвали основание для приостановки выплаты пенсии
19:29 Спорт
В IIHF заявили о невозможности переноса ЧМ по хоккею из России
19:14 В стране и мире
Умер экс-глава ФРС США Пол Волкер
19:03 В стране и мире
Подозреваемый в смертельном ДТП в Нижнем Новгороде отправлен под арест
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Извержение вулкана в Новой Зеландии попало на видео
Видео
Заступился за друга: смертельная схватка собак со стаей волков попала на видео
В WhatsApp появилась новая функция
Видео
«Очень тяжело»: Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Видео
Огненная вспышка и запредельная ударная волна: кадры испытания двери командного пункта РВСН
Видео
В Якутске мужчина пролетел 10 этажей по шахте, пытаясь спасти валенки: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.