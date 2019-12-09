В IIHF заявили о невозможности переноса ЧМ по хоккею из России

Перенос из России чемпионатов мира по хоккею невозможен. Место проведения не будет зависеть от санкций исполкома WADA. Международная федерация хоккея (IIHF) будет придерживаться принятого ранее решения, заявил глава IIHF Рене Фазель.

«Это касается и молодежного первенства мира, и женского. Наше желание - провести эти турниры в России», - цитирует его РИА Новости.

Сегодня, 9 декабря, исполком WADA принял решение отстранить на четыре года Россию от участия в международных спортивных мероприятиях. Так, спортсмены от РФ смогут участвовать лишь в нейтральном статусе. В России, в свою очередь, заявили о желании оспорить санкции.